MRDIĆ RAZMONTIRAO TUŽILAČKU KLIKU: Bruka Zagorke Dolovac pred Strazburom – hteli su da ruše Srbiju, a doživeli su fijasko!

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, dr Uglješa Mrdić, oštro je reagovao povodom neuspeha tužilaca Borisa Majlata i Jovane Komnenović pred Evropskim sudom za ljudska prava, nazvavši ovaj slučaj nezapamćenom brukom za srpsko tužilaštvo.

Tužili sopstvenu zemlju po nalogu Zagorke Dolovac

Mrdić ističe da su Majlat i Komnenović, kao kandidati Zagorke Dolovac za Visoki savet tužilaštva (VST), tužili Srbiju na nagovor svojih šefova – Zagorke Dolovac i Branka Stamenkovića.

„Majlat i Komnenović su tužili sopstvenu zemlju i pokazali da ne poštuju odluku Ustavnog suda svoje zemlje koja ih je izabrala za tužioce! To što su oni uradili nije samo rušenje pravnog sistema Srbije, već i pokušaj da se unutrašnja pitanja naše zemlje internacionalizuju“, poručio je Mrdić.

„Otuđena grupa želi svu vlast u zemlji“

Predsednik Odbora za pravosuđe tvrdi da klika koja vlada tužilaštvom (Dolovac – Nenadić – Stamenković) svojim delovanjem šalje opasnu poruku da ne priznaje nijednu instituciju niti sudsku odluku u Srbiji koja im ne ide u prilog.

Napad na institucije: Mrdić podseća da su tzv. „kolegijumi“ tužilaštva napadali predsednika Republike, Skupštinu i Vladu, kao i Viši sud u Novom Sadu čak pet puta za godinu dana.

Pokušaj preuzimanja vlasti: „Ova klika poručuje da želi da preuzme svu vlast – da sudije ne smeju da sude po zakonu već kako tužioci odrede, a da poslanici ne smeju da predlažu zakone.“

Zloupotrebe: Mrdić ih optužuje da žele da hapse bez dokaza, montiraju procese i uništavaju ljudske živote, krijući se iza „nezavisnosti“.

Loši pravnici kojima nije mesto u sistemu

Fijasko pred Evropskim sudom u Strazburu, prema Mrdićevim rečima, dokazao je i da su ovi tužioci, pored loših namera prema sopstvenoj državi, pokazali i veliko pravno neznanje.

„Fijasko koji su doživeli pokazuje da su loši pravnici koji čak i ne znaju da li mogu da dobiju spor koji pokrenu. Takvi ljudi Srbiji nisu potrebni – vreme je da budu smenjeni ako ne znaju sami da podnesu ostavke“, zaključio je dr Uglješa Mrdić.

Autor: Dalibor Stankov