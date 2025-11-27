VUČIĆ I ORBAN NA RUČKU U VINARIJI 'ZVONKO BOGDAN': U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima i budućnosti naših odnosa (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban na ručku u Vinariji Zvonko Bogdan.

- Sa @orbanviktor sam nastavio razgovore u Vinariji Zvonko Bogdan, ambijentu koji najbolje oslikava Vojvodinu - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbije'' i dodao:

U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima, budućnosti naših odnosa i svemu što zajedno gradimo već godinama. Uveren sam da će stabilno i iskreno partnerstvo i prijateljstvo Srbije i Mađarske nastaviti da donosi dobrobit našim narodima i čitavom regionu.

Autor: Pink.rs