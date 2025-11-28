SINHRONIZOVANI PRITISCI: Dolovac, Lagumdžija i OEBS u zajedničkoj operaciji pred izbore za Visoki savet tužilaštva

Pored brojnih svedočenja da pojedini tužioci poslednjih nedelja, po nalogu Zagorke Dolovac, direktno vrše pritisak na niže rangirane tužioce da na predstojećim izborima za Visoki savet tužilaštva glasaju za kandidate koje je lično odabrala Vrhovna javna tužiteljka, sada se, svega nekoliko dana pred izbore, uključuje i OEBS.

Naime, 17. i 18. decembra u Vršcu se, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije OEBS-a, održava dvodnevna „obuka javnih tužilaca za saslušanje okrivljenih i ispitivanje svedoka“. Pored činjenice da obuku srpskih tužilaca organizuje strana organizacije, ono što je posebno interesantno jeste i to da će ovu "obuku" otvoriti upravo Tatjana Lagumdžija, šefica Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, osoba koju je više tužilaca u prethodnom periodu jasno označilo kao desnu ruku Zagorke Dolovac i jednu od glavnih karika u strukturi pritisaka koji se sprovode pred izbore.

Prema saznanjima iz samog tužilaštva, Lagumdžija je u proteklom periodu direktno telefonirala tužiocima, uz jasne poruke da od njihovog glasa zavisi njihov dalji profesionalni status, te da bi eventualna "greška" u izboru kandidata mogla da im ugrozi poziciju.

Konkretan zadatak kroz ovu "obuku", koje smo ranije viđali u organizaciji USAID, a koju je sada preuzeo OEBS, jeste zadatak da se 58 novoizabranih tužilaca, a koji inače prvi put učestvuju u izborima za Visoki savet tužilaštva, "ubede" da glasaju za Jovanu Komnenović, a koja je kuma šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Ivane Pomoriški, jedne od najlojalnijih saradnica Zagorke Dolovac, ali ujedno i šefice tužilaštva koje je u javnosti označeno kao "protok" poverljivih podataka do prozapadnih aktivista.

Inače, samo kumstvo, koje bi u svakoj normalnoj instituciji bilo irelevantno, unutar sistema kakav je stvoren poslednjih godina postaje ključna tačka, jer govori o mreži uticaja u kojoj lične veze, porodični i privatni odnosi i unutrašnja lojalnost postaju važniji od stručnosti, integriteta ili bilo kakvog javnog interesa.

Upravo zbog toga, činjenica da OEBS, kao međunarodna institucija, koja je sponzor svih strukovnih nevladinih organizacija koje su pod kontrolom Zagorke Dolovac, ulazi u tužilački sistem neposredno pred izbore, i to kroz format koji je identičan USAID-im mehanizmima „jačanja institucija“, kod šire javnosti budi opravdanu sumnju da se ne radi o standardnoj obuci, već o nastavku dobro poznatih pritisaka koji se sada samo sprovode pod drugim nazivom i preko druge organizacije.

Kako navode i pravni stručnjaci, poslednji dani pred izbore su najkritičniji, jer je upravo u tom periodu najlakše uticati na nove, mlade tužioce, koji još uvek nemaju dovoljno snage da se suprotstave unutrašnjim hijerarhijama, a od njihovog glasa direktno zavisi struktura budućeg Visokog saveta tužilaštva.

Autor: Iva Besarabić