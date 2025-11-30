NE PROPUSTITE VEČERAS OD 21 SAT: Gosti 'HIT TVITA' Brnabić, Dačić i Šešelj!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.
O događajima u protekloj nedelji i najvažnijim političkim temama govoriće:
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić
Lider SRS Vojislav Šešelj
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić
Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.
Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!
Autor: D.Bošković