Gledajte 'HIT TVIT' večeras od 21 sat na TV Pink: Gosti Verice Bradić biraće najvažniju objavu nedelje

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji za nama, najaktuelnijim temama i izazovima sa kojima se Srbija suočava, o kraju obojene revolucije i planu trovanja Bačulova za koji su hteli da optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govoriće:

Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Aleksandra Vučića

Dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja

Profesor Vladan Petrov

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: Jovana Nerić