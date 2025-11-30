AKTUELNO

Politika

'ZAHTEVAMO HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH ORGANA' Asocijacija novinara Srbije osudila napad na novinarku Informera

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Novinarka Informera Vesna Jović, napadnuta je od strane blokadera dok je profesionalno izveštavala sa lokalnih izbora u Negotinu, ovim povodom oglasila se Asocijacija novinara Srbije i najoštrije osudila ovaj incident.

- Nedopustivo je da se novinari, fizički napadaju, zastrašuju i sprečavaju u radu od javnog interesa.ANS ​zahteva hitnu reakciju nadležnih organa, identifikaciju i privođenje svih pripadnika grupe nasilnika koji su odgovorni za ovaj napad i ​maksimalno kažnjavanje počinilaca u skladu sa zakonom - navodi se u saopštenju ANS.

Podsetimo, ovim povodom oglasio se i Aleksandar Vučić, koji je takođe, tokom uključenja u program TV Informer najoštrije osudio napade blokadera na ekipu Informera.

Autor: Iva Besarabić

#ANS

#Asocijacija novinara Srbije

#Nasilje

#Opozicija

#blokaderi

