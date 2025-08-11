AKTUELNO

Politika

ANS: Još jedno divljačko nasilje nad novinarima; Zahtevamo od nadležnih da odmah reaguju

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Asocijacija novinara Srbije oglasila se povodom napada na reportera "Informera".

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Još jedan napad! Još jedno divljačko nasilje nad novinarima! Na Bulevaru kralja Aleksandra, tokom nasilne blokade, brutalno je napadnut reporter 'Informera', kome je fizički onemogućen rad, a jedan od nasilnika ga je šutnuo pred svedocima.

Dokle će se tolerisati govor mržnje, pretnje i fizički napadi na novinare? Dosta je! ANS zahteva od nadležnih da odmah reaguju, identifikuju i uhapse počinioce i pošalju jasnu poruku da se nasilje nad medijima neće trpeti.

Svaki napad na novinara je napad na slobodu govora i pravo javnosti da zna. Ovo bezakonje mora prestati – odmah i zauvek!"

Autor: D.B.

