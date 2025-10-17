AKTUELNO

ANS: Najavljeni protest ispred Informera je napad na slobodu medija

Asocijacija novinara Srbije (ANS) oglasila se povodom najave protesta ispred Informera.

"Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje najavu protesta ispred redakcije Informera, to je atentat na slobodu medija i otvoren poziv na linč novinara.

Pozivamo Tužilaštvo i MUP da odmah zabrane skup, zaštite novinare i utvrde ko su nalogodavci i finansijeri ovog napada na medije.

Ćutanje institucija znači saučesništvo", poručeno je u saopštenju.

Blokaderi su najavili protest ispred Informera u subotu 18. oktobra.

