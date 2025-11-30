'SRBIJU NE MOGU DA NAM SRUŠE' Adrijana Mesarović: Čestitam građanima Negotina, Sečnja i Mionice - Nastavljamo hrabro, vredno i odgovorno dalje da radimo za BUDUĆNOST naše otadžbine

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram profilu nakon što je Lista Najbolje za Negotin, Najbolje za Mionicu i Najbolje za Sečanj odnela ubedljivu pobedu na lokalnim izborima.

- Ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke i naše liste ,,Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin, Sečanj i Mionicu”! Čestitam građanima Negotina, Sečnja i Mionice! Pokazali su da Srbiju ne mogu da nam sruše. Nastavljamo hrabro, vredno i odgovorno dalje da radimo za budućnost naše otadžbine, prateći politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Živela Srbija - napisala je Mesarović na svom Instagram profilu.

https://www.instagram.com/p/DRslRLTDb4p/

Autor: Iva Besarabić