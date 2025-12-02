Đurić u Vašingtonu razgovarao o NIS-u

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Vašingtonu, tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom, a jedna od tema tokom razgovora bilo je očuvanje energetske bezbednosti zemlje i pitanje funkcionisanja Naftne industrije Srbije.

Đurić je zahvalivši na prilici za razgovor izrazio zadovoljstvo što sa zamenikom sekretara Landauom deli isti entuzijazam u pogledu odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ministar Đurić naglasio je da Srbija pridaje posebnu važnost razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su među ključnim spoljnopolitičkim partnerima naše zemlje.

Istakao je da su neposredni susreti sa visokim američkim zvaničnicima značajni za redovnu i sadržajnu razmenu stavova.

Razgovaralo se i o očuvanju energetske bezbednosti zemlje i pitanju funkcionisanja kompanije Naftne industrije Srbije.

Razmotreni su svi aspekti aktuelne situacije u kojoj se trenutno nalazi energetski sektor u Republici Srbiji.

