SINIŠA MALI OTKRIO NIKAD VIĐENE PRIZORE! Intenzivni radovi na Ekspo 2027 – gradi se 1.500 stanova!

Na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope svakodnevno radi 3.800 radnika i preko 400 mašina – pripreme za Ekspo 2027 ulaze u ključnu fazu.

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram profilu povodom radova na gradilištu Expo 2027, ističući da se radi o najvećem gradilištu u ovom delu Evrope. Upravo tu će se 2027. godine održati Međunarodna specijalizovana izložba EXPO, a radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici.

Na izgradnji kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, EXPO sela i linijske infrastrukture svakodnevno je angažovano oko 3.800 radnika i 405 građevinskih mašina.

Hala za halom – napredak vidljiv

Izgradnja sedam EXPO hala odlično napreduje:

- čelična konstrukcija na halama 1, 3, 7, 2 i 6 je već montirana,

- na hali 2 preostalo je da se namontira konzolni deo,

- na hali 4 je u toku montaža,

- na hali 5 podignuto je sedam od 15 rešetki.

Na nekim halama već je počelo postavljanje krovova, dok se paralelno radi na protivpožarnom premazu, izradi ivičnjaka na parkinzima i saobraćajnicama, kao i na žardinjerama za drveće na promenadi. Staklene fasade su već poručene za većinu objekata.

Zona B i tematski paviljoni

U Zoni B grade se Forum, Nacionalni paviljon i tematski paviljoni „Moć igre“, „Igrajmo zajedno“, „Igraj za napredak“ i „Sport za sve“. Rok za završetak radova u ovoj zoni je kraj 2026. godine.

Infrastruktura i EXPO selo

Radovi na linijskoj infrastrukturi obuhvataju izgradnju osam saobraćajnica ukupne dužine 11,85 km, kao i novu kanalizacionu, vodovodnu i gasovodnu mrežu, elektro-energetske i telekomunikacione instalacije.

U EXPO selu uskoro će biti završeni prvi stanovi u kompleksu koji će imati 1.500 stambenih jedinica. Tokom izložbe u njima će biti smešteni predstavnici zemalja učesnica.

Poruka ministra

„Nastavljamo da radimo i gradimo, na ponos građana Republike Srbije!“ – poručio je Siniša Mali.

Autor: Dalibor Stankov