ADVOKAT ISAILOVIĆ: Ovo je dokaz da je blokaderski sud u direktnom odnosu sa N-kartelom (FOTO)

Evo dokaza da je blokaderski sud u direktnom odnosu sa N-kartelom. Presuda je izrečena u isto vreme kada je objavljeno ovo žuto štivo.

Ovo je rekacija uglednog advokata Igora Isailovića na informaciju koju je N1 pustio vest o presudi urednici portala Novosti Andrijani Nišić a po tužbi ideologa blokadera Zdenka Tomanovića a gotovo u trenutku dok je suđenje još trajalo.

Podsetimo, da pravda i pravo ne postoje, potvrdila je sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića donela presudu da oglasio je krivom urednicu portala Novosti Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala mišljenje drugačije od mišljenja blokadera.

Da se radi o čistoj političkoj presudu ostrašćenih blokadera govori činjenica da je sudija u ovom postupku 23. januara javno je dala podršku studentima blokaderima. Drugim rečima ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što opravdano izaziva sumnju u njenu nepristrasnost u konkretnom predmetu.

Autor: D.Bošković