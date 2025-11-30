BLOKADERSKI TEROR: Slikaju ljude po Negotinu, pokušavaju da ih spreče da izađu na glasanje (FOTO)

Blokaderski teror prevazišao je svaku meru zdravog razuma. Naime, uhvaćeni su kako slikaju nedužne ljude i njihove kuće u okolini Negotina.

Blokaderi su spremi na sve u svojoj nameri da spreče građane da izađu na glasanje i obave svoju građansku dužnost.

- Zasto blokaderi idu po Negotinu i okolnim selima, slikaju ljude, kao i njihove kuće? Pozivam ljude iz delova Srbije gde se danas održavaju lokalni izbori da slikaju blokaderske spodobe i šalju mi fotografije, kako bi izdajnike učinili poznatima - naveo je jedan od korisnika društvene mreže "Iks".

Podsetimo, policijski službenici PU u Boru zaustavili su jutros, oko 6.20 časova, u smeru ka Negotinu, vozilo marke „Citroen“, kojim je upravljao M.M. iz Zaječara, a sa kojim se u vozilu nalazio I.S. iz Zaječara.

Pregledom vozila u levim prednjim vratima u pregradi je pronađena jedna teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej.

Autor: Pink.rs