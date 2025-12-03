AKTUELNO

'PODRŠKA ANDRIJANI' Ana Brnabić o sramnoj presudi: Čekam samo ko će sve da osudi od međunarodnih institucija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.

"Sad kad se razgoropadi Maja Sever, Evropska federacija novinara (EFJ), pa kad viknu NUNS i UNS, kad se Savet za štampu oporavi od prvog šoka, kad se digne kuka i motika medijskih sloboda, ima sve da pršti! Sudska zabrana novinarki da radi godinu dana zbog pisane reči?!? Čekam samo ko će sve da osudi od međunarodnih institucija. Jer, ponavljaju do besvesti - vladavina prava i sloboda medija", navela je Ana Brnabić i dodala:

"A šta je ovo? Disciplinovanje medija i vladavina samozvane pravosudne elite koja misli da je iznad Ustava, zakona i svih principa. Podrška Andrijani i Novostima".

