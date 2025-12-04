AKTUELNO

Politika

'SRAMOTA KOJU NE SMEMO DA DOPUSTIMO VIŠE NIKADA' Mali: Presuda urednici Andrijani Nešić skandalozna na više nivoa

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug /ANA PAUNKOVIĆ ||

Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu urednici "Novosti" Andrijani Nešić za "krivično delo uvrede" advokata Zdenka Tomanovića skandalozna je na više nivoa, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

- Prvo, to je direktan institucionalni pritisak sudstva na ljude koji rade svoj posao, a ne zbog profesionalne greške, već zato što se nekome nisu dopali njeni tekstovi. Dalje, otvoreno pokazivanje "mišića" zabranom jednom novinaru da čak godinu dana obavlja svoj posao, namećući mu visoku novčanu kaznu, je otvoreno pokazivanje stava da sloboda misli živi u tim glavama rušitelja samo na papiru. Jel to demokratija za koju se deklarativno zalažu svi oni koji bi da uruše srpske institucije? I još, ovako otvoren pritisak na slobodu medija ogolio je namere aktera obojene revolucije - da se uguši svako slobodoumlje, profesionalnost koja im ne ide na ruku, da zaživi selektivna pravdoljubivost. Gde su sada borci za slobodu medija i prava na rad novinara? Ne čujem ih dovoljno glasno. Ubi ih prejaka reč. Pisana reč jedne urednice...

Andrijani udruženja i institucije moraju pružiti svaku moguću podršku, jer Srbija neće postati zemlja u kojoj se njenim građanima zabranjuje da rade svoj posao. Sramota koju ne smemo da dopustimo više nikada - rekao je ministar Mali.

Autor: Jovana Nerić

#Andrijana Nešić

#Presuda

#Siniša Mali

POVEZANE VESTI

Politika

Ministarstvo informisanja osudilo skandaloznu presudu novinarki Andrijani Nešić

Politika

POSLANIK JOVANOV O SKANDALOZNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Oni žele da uvedu blokadersku diktaturu

Politika

'PODRŠKA ANDRIJANI' Ana Brnabić o sramnoj presudi: Čekam samo ko će sve da osudi od međunarodnih institucija (FOTO)

Politika

SANDRA BOŽIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Blokaderi umislili da 'u ime naroda' mogu da rade sve što zamisle

Politika

UGLJEŠA MRDIĆ O SRAMNOJ PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Sudija je javno dala podršku studentima blokaderima

Politika

'ŠANSA KOJU NE SMEMO DA PROPUSTIMO' Mali: Do sada se prijavilo 28 zemalja za Ekspo 2027. u Beogradu