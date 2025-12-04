'SRAMOTA KOJU NE SMEMO DA DOPUSTIMO VIŠE NIKADA' Mali: Presuda urednici Andrijani Nešić skandalozna na više nivoa

Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu urednici "Novosti" Andrijani Nešić za "krivično delo uvrede" advokata Zdenka Tomanovića skandalozna je na više nivoa, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

- Prvo, to je direktan institucionalni pritisak sudstva na ljude koji rade svoj posao, a ne zbog profesionalne greške, već zato što se nekome nisu dopali njeni tekstovi. Dalje, otvoreno pokazivanje "mišića" zabranom jednom novinaru da čak godinu dana obavlja svoj posao, namećući mu visoku novčanu kaznu, je otvoreno pokazivanje stava da sloboda misli živi u tim glavama rušitelja samo na papiru. Jel to demokratija za koju se deklarativno zalažu svi oni koji bi da uruše srpske institucije? I još, ovako otvoren pritisak na slobodu medija ogolio je namere aktera obojene revolucije - da se uguši svako slobodoumlje, profesionalnost koja im ne ide na ruku, da zaživi selektivna pravdoljubivost. Gde su sada borci za slobodu medija i prava na rad novinara? Ne čujem ih dovoljno glasno. Ubi ih prejaka reč. Pisana reč jedne urednice...

Andrijani udruženja i institucije moraju pružiti svaku moguću podršku, jer Srbija neće postati zemlja u kojoj se njenim građanima zabranjuje da rade svoj posao. Sramota koju ne smemo da dopustimo više nikada - rekao je ministar Mali.

Autor: Jovana Nerić