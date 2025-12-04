Drecun za Pink: Kurti pokazuje ogoljenu mržnju ne samo prema Srpskoj listi, već prema celom srpskom narodu (VIDEO)

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom odbijanja takozvanog CIK-a da verifikuje listu Srpske liste kaže da se mržnja i teror Aljbina Kurtija prema srpskom narodu nastavljaju.

Drecun kaže da je ovo već ogoljena mržnja ne samo prema Srpskoj listi, već prema celom srpskom narodu.

- Srpski narod u ogromnoj većini daje podršku Srpskoj listi. Ponavlja se situacija sa prethodnih izbora i mislim da će do kraja da se ponavlja. Verovatno će ponovo biti odbijeno od strane CIK-a - naveo je Drecun u Novom jutru i kaže da se posle žalbe ide na sud.

Drecun je rekao da možemo videti da je to stranačko-politička odluka.

- Može se videti da su sve albanske stranke, sem jednog člana koji je bio u CIK-u, glasali za, glasali za to da se ne verifikuje Srpska lista... To samo pokazuje kolika je jačina tog institucionalnog političkog terora koji se sprovodi nad srpskim narodom. Albanske stranke su potpuno nespremne da prihvate političku saradnju i da uvaže političku volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - kazao je Drecun.

On je upitao kako da se srpski narod drugačije bori u svoje interese u institucijama ako nema svog predstavnika.

- Kurti zna da u svakoj kombinatorici Srpska lista neće sarađivati sa njim - naveo je Drecun i dodao da je on potpuno poremetio saradnju sa administracijom Donalda Trampa.

Autor: Pink.rs