Aljbin Kurti želi da potpuno onemogući rad bilo koje institucije u srpskom sistemu i da maksimalno oteža život srpskom narodu, rekao je za Novo jutro TV PINK, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije.

Komentarišući to što je Francuska izrazila žaljenje zbog jednostranog zatvaranja velikog broja srpskih administrativnih struktura na tzv. Kosovu od strane tzv. kosovske Vlade 15. januara, Drecun je rekao da su to uobičajena žaljenja i formalne kritike na Kurtijevo ponašanje, ali bez efekta na ono što on radi.

- Kurti svoje jednostrane mere ne povlači, on nastavlja i intenzivira ih. Problem je u tome što je glavni element Kurtijeve politike i u prvom i drugom njegovom mandatu, a po svemu sudeći i u trećem, ta jedna izrazita anti-srpska politika, pri čemu on želi da potpuno onemogući rad bilo koje institucije u srpskom sistemu i da maksimalno oteža život srpskom narodu, ne bi li ih naterao da budućnost potraže negde van Kosova i Metohije - rekao je Drecun.

Kako kaže, oni žele da bez masovnog proterivanja, bez upotrebe sile, očisti Kosovo i Metohiju od srpskog naroda. Dodaje da je takva njegova politika kontinuirana a i povezana sa predstojećim izborima.

- On ima podršku skoro 50 odsto birača tamo, a to je postigao ne time što je poboljšao kvalitet života tamo ili time što je razveo ekonomiju i slično, već isključivo sa snažnom anti-srpskom politikom i stvaranjem iluzije da Srbija i Rusija žele da napadnu Kosovo, kao i da jedino on može da ih zaštiti i sačuva - rekao je Drecun.

Kako kaže, najveći problem kod EU i Amerike jeste taj što ne da su blago reagovale na Kurtijeve provokacije, već što nisu insistirali na formiranju ZSO, jer, dodaje, tu bi stvari bile potpuno drugačije.

Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, rekao je da je ovo produženi teror, udruženi zločinački poduhvat. Dodaje da su EU i SAD iznedrili ovakvo Kurtijevo ponašanje i da sada imamo jednu hroničnu situaciju, koja je vrlo zabrinjavajuća i tužna slika vrednosti EU.

- Ovo je jedan otvoreni teror, fašizam, prelazi u jednu novu fazu. Šta mi imamo od njihovog žaljenja. Gde su međunarodne institucije koje su odgovorne za to ponašanje? Šta reći običnom čoveku? Kakva mu je budućnost? Svi imamo ogromnu odgovornost, situacija je jako teška i nisam siguran šta tu još može da se uradi - rekao je Miletić.

Kako kaže, ima utisak da smo i mi pasivniji nego što bi trebalo. Dodaje da treba da budemo još ubedljiviji, da je narod sve depresivniji, tako da je jako važno i da se na terenu oseti da nismo spremni da nas tuku a da mi nemamo odgovor.

Prof. dr Boris Bratina, profesor filozofije na Univerzitetu u severnoj Kosovskoj Mitrovici, rekao je da treba da se podigne tenzija prema međunarodnoj zajednici.

- Ja lično insistiram uvek da je to udruženi zločinački poduhvat, jer ne verujem da Kurti to radi sam. On želi da se dodvori biračima, ali on u osnovi ne radi ništa što mu neko ne odobrava - rekao je Bratina.

Kako kaže, Srbi žele da žive u miru, a oni žive u konstantnom strahu i pritiscima svake vrste.

Autor: Aleksandra Aras