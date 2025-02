Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun, rekao je danas u Novom jutro TV PINK da je glavni adut premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija pred izbore u pokrajini 9. februara šteta koju je naneo srpskom narodu i onemogućavanje srpskih institucija.

Drecun je, komentarišući pretnje i odnos Aljbina Kurtija prema Srbima na Kovovu i Metohiji, rekao da se Kurti u predizbornoj kampanji fokusirao na to da albanskoj javnosti pokaže da je on navodno taj koji je reintegrisao, odnosno okupirao sever KiM.

Drecun je rekao da Kurti stalno plaši albansku javnost tvrdnjama da postoji mogućnost napada iz centralne Srbije.

- Njegov glavni adut je to koliko je naneo štete srpskom narodu, onemogućavao naše institucije, dok druge opozicione stranke igraju na tu ekonomsku kartu, dokazujući da Kurti nije postigao nikakav ekonomski napredak, da nije uticao na povećanje životnog standarda - rekao je Drecun.

On je istakao da je problem to što se u AP Kosovo i Metohija zaista razvija oružana formacija, tzv. KBS, koja je potpuno ilegalna i nije u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN.

- Ona već sada predstavlja ozbiljan činilac ugrožavanja bezbednosti i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a može da postane i faktor destabilizacije delova centralne Srbije, jer ako se rasporede uz administrativnu liniju, mogu da prenose destabilizaciju - naglasio je Drecun.

Komentarišući nedavnu izjavu izaslanika američkog predsednika za specijalne misije Ričarda Grenela da Kurtijeva vlada nije ulivala poverenje za vreme prvog mandata predsednika SAD Donalda Trampa, kao ni za vreme bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, Drecun je rekao da je to snažna poruka da eventualna Kurtijeva vlada nakon izbora neće imati podršku administracije Donalda Trampa.

- Takva poruka kada se uputi nekoliko dana pre održavanja izbora pokazuje da oni žele da utiču na izbore i da stavljaju do znanja albanskoj javnosti koja najpre prima poruke koje stižu iz Sjedinjenih Američkih Država da on neće biti pouzdan partner, da ga ne žele kao partnera i da jednostavno ne računaju na njega. I to je poruka glasajte za nekog drugoga - rekao je Drecun.

On je podsetio i da se Grenel sastao nedavno u SAD sa predsednikom Alijanse za budućnost Kosova i kandidatom te stranke za premijera na predstojećim izborima Ramušem Haradinajem i ocenio da je verovatno bilo razgovora i o postizbornim koalicijama.

- To što je Grenel rekao, siguran sam da je Kurtiju nanelo veliku štetu. Imamo i događaje koji će sigurno da se odraze itekako na konačno rešavanje pitanja Kosova i Metohije, a jedan od njih je dolazak Donalda Trampa na vlast i njegov način rešavanja ključnih problema i kriznih problema u svetu - rekao je Drecun.

Kako kaže, Kurtijev najveći problem nedostatak postizbornog koalicionog kapaciteta i dodao da će Pokret Samoopredeljenje osvojiti najviše glasova, ali da je Kurtiju, da bi ostao na vlasti, potrebno minimum 45 odsto osvojenih glasova.

- Vide mu se i greške u kampanji, zaratio je sa svim medijima na Kosovu i Metohiji, isključivo se fokusirao na društvene mreže. To što drži mitinge i razgovara sa dijasporom, ne govori da mu kampanja ide uzlaznom linijom. Sada ga je Grenel dokusirao i poslao poruku onima koji nisu čvrsto jezgro glasača Samooopredeljenja jer oni ne vole baš SAD, ali onima koji glasaju za Samoopredeljenje, a vole SAD, da sa Kurtijem neće sarađivati - naveo je Drecun.

On je ponovio da je neophodno da Srpska lista na tim izborima osvoji svih 10 poslaničkih mesta u parlamentu u Prištini, na koliko Srbi imaju pravo, kako bi se onemogućilo manipulisanje srpskim glasovima.

Autor: Aleksandra Aras