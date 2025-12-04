Savić: Presuda Andrijani Nešić opasan sudski presedan, udar na ustavna prava i slobode

Advokat Predrag Savić izjavio je danas da je presuda urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić po tužbi advokata Zdenka Tomanovića za uvredu, a kojom je osuđena na kaznu od 450.000 dinara i zabranu obavljanja posla urednika na godinu dana, opasan sudski presedan i udar na slobodu javnog informisanja i slobodu mišljenja, kao i udar na ustavna prava i slobode.

Savić je za Tanjug rekao da prvi put u svojoj praksi, tokom koje je, kako je naveo, branio oko 50 opozicionih novinara, vidi da se izriče i mera bezbednosti zabrane obavljanja profesionalne delatnosti.

"Zabraniti nekome da bude urednik je van pameti. To je mešanje u rad izdavača, to je opasnost za sve druge novinare. Kada bi bila potvrđena ova presuda bar dve, tri redakcije u Beogradu bi bile ispražnjene kada bi se primenjivao ovakav aršin", ukazao je Savić.

Dodao je da je ovde reč o najlakšem krivičnom delu, odnosno uvredi, koja se goni po privatnoj krivičnoj tužbi jer je u pitanju krivično delo male društvene opasnosti koje ne vređa javni interes, već interes pojedinca.

"Suludo je uz takvo delo primenjivati meru bezbednosti", istakao je Savić i dodao da se mere bezbednosti primenjuju kod krivičnih dela u saobraćaju i privredi, a ne u novinarskoj profesiji.

Ukazao je da je primena mere bezbednosti u novinarskoj profesiji suprotna Evropskoj konvenciji o ljudskim slobodama i pravima, koja u članu 10 posebno štiti slobodu mišljenja i izražavanja.

Savić je dodao da sudska praksa Evropskog suda kaže da je, kada je reč o kritikama iz opravdanog interesa u okviru naučne, političke ili novinarske delatnosti na račun javnih ličnosti, neophodan viši stepen tolerancije.

"U Srbiji je dekriminalizovana kleveta kao krivično delo. Delikt mišljenja ne bi smeo da postoji. Ova presuda je opasna za slobodu, pravo. Kada su u pitanju novinari i krivično delo uvrede, tome se mora pristupati pažljivo. I zakonodavac je sam rekao da kod kažnjavanja novinara se mora utvrditi da on to nije uradio i uvredio nekoga u cilju omalovažavanja nekoga i da li je postojao javni interes da se iznesu takvi stavovi",

naveo je Savić.

Na pitanje kako je moguće da sudija, koja se deklarisala da je na strani blokadera i otvoreno ih podržala, uopšte sudi u predmetu blokadera protiv novinara tzv. prorežimskog medija, Savić je rekao da je to pitanje za sudsku upravu i predsednika suda o ocenio da je tu bilo elemenata za izuzeće sudije ukoliko se ona javno deklarisala i podržala ove stavove.

"Mnogo veći problem ovde je što je izrečena mera zabrane obavljanja uredničke profesije. To je katastrofa za novinarsku profesiju. Mislim da će sudija mnogo teško napisati obrazloženje ove presude", dodao je on.

Odgovarajući na pitanje da li će biti teško oboriti ovakvu presudu, Savić je ocenio da neće, s obzirom na to da je ovakva presuda sama po sebi kontradiktorna i sramotna i da predstavlja udar na ustavna prava i slobode.

On smatra d a će, ukoliko bude uložena žalba, ova presuda pasti, naročito kada se odnosi na zabranu delatnosti.

"Njoj je izrečena najstroža novčana kazna i zabrana obavljanja uredničke delatnosti. Zabrana delatnosti je neodrživa u sudskoj praksi", rekao je Savić.

Autor: Pink.rs