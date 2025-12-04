ĐURIĆ O KLASTERU 3: Za Srbiju bi bilo važno da bude poslat pozitivan politički signal od Evropske unije

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da bi eventualno otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU bilo važno kao vid valorizacije napora u reformama koje država sprovodi, kao i da bi za Srbiju bilo značajno da tako bude poslat pozitivan politički signal od strane EU.

Đurić je to rekao u Beču, gde je učestvovao na Ministarskom savetu OEBS-a, odgovarajući na pitanje novinara da li će tokom bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima iz evropskih zemalja razgovarati o otvaranju Klastera 3.

"Ono što je za nas važno je da budu valorizovani napori na reformama koje Srbija sprovodi poslednjih godina, zbog kojih je Evropska komisija pet godina zaredom preporučila otvaranje Klastera 3. I za nas bi bilo veoma značajno da bude poslat pozitivan politički signal", naveo je Đurić.

Prema njegovim rečima, Srbija ne samo da se u prethodnih pet godina trudila da sprovede određene reforme, već je poslednjih meseci napravila konkretne dogovore sa Evropskom komisijom i uradila ono što je od nje traženo.

"Bilo bi dosta dobro da se srpskom društvu pošalje jedan pozitivan signal da je željeno, prihvaćeno i ravnopravno tretirano u Evropi, da nećemo doći u situaciju da ideološki ili politički kriterijumi odlučuju o našem članstvu", kazao je Đurić.

Dodao je da je u Beču imao sastanke sa francuskim i britanskim ministrima, kao i nizom drugih zvaničnika, a da ga u toku dana očekuje sastanak sa ministarkom spoljnih poslova Gruzije.

Autor: Jovana Nerić