'POSLUŠAJTE VELIKOG LEGALISTU' Uroš Piper razotkrio plan Miloša Jovanovića, pa poručio: Napusti politiku juče!

Novinar Uroš Piper Uroš ogolio je plan Miloša Jovanovića i poručio mu da "napusti politiku juče".
- Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića gde se izlanuo o sledećem parlamentarnim izborima:
"Sve i kada bi (SNS) osvojio nekakvu većinu u smislu mandata, ne vidim kako bi građani to prihvatili - i to ne bi bilo nedemokratski, jer bi se gradjani borili protiv nečega što nema legitimitet".
Da sumiramo:
‼️‼️‼️— Uroš Piper (@UkiPiper74) 05. децембар 2025.
Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića gde se izlanuo o sledećem parlamentarnim izborima:
"Sve i kada bi (SNS) osvojio nekakvu većinu u smislu mandata, ne vidim kako bi građani to prihvatili - i to ne bi bilo nedemokratski, jer bi se gradjani borili protiv… pic.twitter.com/0P7bEi0VR5
1. DSS i Jovanović će prikupljati potpise i kandidovati svoju listu.
2. DSS i Jovanović će voditi predizbornu kampanju.
3. DSS i Jovanović će imati svoje posmatrače na biračkim mestima.
4. Posmatrači DSS će potpisati zapisnike nakon što se prebroje glasovi.
I onda, kada sami potvrde da je SNS pobedio i osvojio većinu mandata reći će - e, to ne važi ne priznajemo rezultate.
Moja poruka Jovanoviću: Zbog ovakvih budalaština si i sve stranku na 1,2%. Napusti politiku juče - objavio je Piper na društvenoj mreži X.
Autor: Pink.rs