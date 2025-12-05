'POSLUŠAJTE VELIKOG LEGALISTU' Uroš Piper razotkrio plan Miloša Jovanovića, pa poručio: Napusti politiku juče!

Novinar Uroš Piper Uroš ogolio je plan Miloša Jovanovića i poručio mu da "napusti politiku juče".

- Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića gde se izlanuo o sledećem parlamentarnim izborima:

"Sve i kada bi (SNS) osvojio nekakvu većinu u smislu mandata, ne vidim kako bi građani to prihvatili - i to ne bi bilo nedemokratski, jer bi se gradjani borili protiv nečega što nema legitimitet".

Da sumiramo:

1. DSS i Jovanović će prikupljati potpise i kandidovati svoju listu.

2. DSS i Jovanović će voditi predizbornu kampanju.

3. DSS i Jovanović će imati svoje posmatrače na biračkim mestima.

4. Posmatrači DSS će potpisati zapisnike nakon što se prebroje glasovi.

I onda, kada sami potvrde da je SNS pobedio i osvojio većinu mandata reći će - e, to ne važi ne priznajemo rezultate.

Moja poruka Jovanoviću: Zbog ovakvih budalaština si i sve stranku na 1,2%. Napusti politiku juče - objavio je Piper na društvenoj mreži X.

