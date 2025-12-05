AKTUELNO

SKANDALOZNA I SRAMNA ODLUKA KOJA DRAKONSKI KAŽNJAVA ANDRIJANU NEŠIĆ Lider naprednjaka Vučević: Na meti su svi novinari koji nisu podlegli pritiscima i ucenama blokaderske banda PRIMENJUJU METODE IZ DOBA FAŠIZMA

Izvor: Dnevnik, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević ocenio je da je sramna presuda koja je izrečena Andrijani Nešić urednici portala "Novosti".

- Nažalost, uopšte me nije iznenadila skandalozna i sramna odluka sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, koja je javno podržavala blokadere, kojom se drakonski kažnjava Andrijana Nešić, urednica portala "Novosti". Samo su potvrdili ono na šta sve vreme upozoravamo - da pokušavaju da unište institucije i izvedu obojenu revoluciju najprerfidnijim metodama tako što njihovi ljudi u sudovima i tužilaštvu neće postupati po zakonu već po pravilima blokadera. Po principu "blokader te tuži, blokader ti sudi", kažnjavaju i proganjaju novinare, pokušavajući da blokiraju istinito izveštavanje. Na meti su im svi novinari koji nisu podlegli pritiscima i ucenama od strane blokaderske bande, svi novinari koji ne rade za blokadrsko-tajkunske medije - napisao je Vučevićč na društvenoj mreži X.

Sramna presuda koja je izrečena urednici portala “Novosti” je, prema rečima Vučevića, poslednji u nizu primera da blokaderima nijedan vid zastrašivanja i pritisaka na novinare nije stran.

- Na najgori mogući način primenjujući metode koje istorija pamti iz vremena fašizma i nacizma, obračunavaju se sa svojim neistomišljenicima. Niko nije iznad Ustava i zakona Republike Srbije! Ne smemo dozvoliti da ta nova kvazi elita - blokadersko-pravosudna banda, sprovodi zakone krojene po sopstvenoj meri i otvoreno progoni slobodne medije i novinare! Podrška za Andrijanu Nešić i redakciju “Novosti” - napisao je Vučević.

