SKANDAL! Blokader koji guši medije i oduzima ženama pravo na rad, tajkunskom Danasu je ličnost dana! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Skandal u režiji tajkunskog tabloida Danas!

Naime, u njihovom najnovijem izdanju blokader koji guši medije i oduzima ženama pravo na rad, što se upravo zbog njega i sudije blokaderke desilo urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić, Zdenko Tomanović, tajkunskom Danasu je ličnost dana!

Upravo ovako predstavljen je Tomanović u Danasu, a tekst o sramnoj predusi Andrijani Nešić i njegovim zaslugama za to, objavljen je pod još sramnijim naslovom "Protiv zla"!

Podsetimo, sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela skandaloznu presudu kojom proglašava krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana.

Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.

Ovom presudom urednici portala "Novosti" zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera za koje se pomemenuta sudija javno orredelila, i to više u puta, u svojim nastupima na tajkunskim televizijama!

Autor: Iva Besarabić

#Andrijana Nešiš

#Danas

#Presuda

#Sud

#Zdenko Tomanović

