KAČAVENDA KORISTI INTIMNI DEZODORANS! Toša i Janjuš ostali u šoku, pa počeli da obilaze sve devojke i da im postavljaju isto pitanje! (VIDEO)

Anketa u njihovoj režiji.
Janjš i Toša išli su po dvorištu i sprovodili anketu, da li su devojke nekad koristili parfem za vaginu.
Pošto se tu našao Uroš Stanić i on je dobio isto pitanje.
- Ja sam se prvo brijao, pa sprej, pa parfem, pa dezodorans, to se upalilo, svrbelo me jako - rekao je Uroš.
Matora je potom šokirala Tošu.
- Ja sam koristila žvake - rekla je Matora.
- Tvoja vagina ima zube - bio je šokiran Toša.
- Mogao bi Tošo da probaš negde u apoteci da mi nađeš, intimni dezodorans - rekla je Kačavenda.
- Kad poližeš posle bude gorko u ustima od parfema - konstatovao je Anđelo.
