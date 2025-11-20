KAČAVENDA KORISTI INTIMNI DEZODORANS! Toša i Janjuš ostali u šoku, pa počeli da obilaze sve devojke i da im postavljaju isto pitanje! (VIDEO)

Anketa u njihovoj režiji.

Janjš i Toša išli su po dvorištu i sprovodili anketu, da li su devojke nekad koristili parfem za vaginu.

Pošto se tu našao Uroš Stanić i on je dobio isto pitanje.

- Ja sam se prvo brijao, pa sprej, pa parfem, pa dezodorans, to se upalilo, svrbelo me jako - rekao je Uroš.

Matora je potom šokirala Tošu.

- Ja sam koristila žvake - rekla je Matora.

- Tvoja vagina ima zube - bio je šokiran Toša.

- Mogao bi Tošo da probaš negde u apoteci da mi nađeš, intimni dezodorans - rekla je Kačavenda.

- Kad poližeš posle bude gorko u ustima od parfema - konstatovao je Anđelo.

