DOLOVAC OBMANULA JAVNOST U SRBIJI? Sajt Eurojust-a ne potvrđuje njena haška saopštenja

Postoji sumnja da je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac obmanula javnost u Srbiji kada je tokom prošle sedmice u dva navrata iz Haga, Holandija, kroz saopštenja plasirala veliki uspeh u saradnji sa državama Eurojust-a uz potpisivanje sporazuma o saradnji!

Međutim ni na jednoj zvaničnoj fotografiji Eurojust-a sa skupa u Hagu, koje su objavljene na sajtu te međunarodne institucije za borbu protiv transnacionalnog kriminala, nema Dolovac, a nema ni objava o potpisivanju sporazuma.

Na sajtu Eurojust-a objavljeni su potpuno drugačiji, opšti podaci o potpisivanju zajedničke Deklaracije država o posvećenosti jačanju institicionalne i operativne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i fotografije na kojima - Dolovac nema.

Deklaracija nije "obavezujuća" kao sporazum, već predstavlja svečanu izjavu, proglas ili dokument koji formalno postavlja osnovne principe, stavove ili informacije o nekom važnom pitanju.

Dolovac je, podsetimo, utorak ujutru, dan pošto je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu odbio njene izveštaje o radu tužilaštva za period od 2020-2024. godine, otputovala sa Hag u pratnji kolege Miljka Radisavljevića iz Vrhovnog javnog tužilaštva, nekadašnjeg tužioca za organizovani kriminal.

Iako to njoj nije svojstveno, jer se za 16 godina vladanja srpskim tužilaštvom gotovo uopšte nije oglašavala, iz Haga je izdala čak dva saopštenja.

I dok je u prvom saopštila da je potpisala javnotužilačke sporazume sa šest zemalja Centralne i Južne Amerike, u drugom saopštenju je čak uputila indirektne pretnje zakonodavnoj vlasti u matičnoj državi.

U saopštenju od petka Dolovac je navela da je "usvojila zajednički stav" sa predsednikom Eurojust-a Mihaelom Šmitom "da je neophodno pažljivo pratiti inicijative za promenu položaja, organizacije i načina rada javnih tužilaca u Srbiji".

Međutim, Eurojust nije potvrdio njene navode nikakvim zvaničnim objavama o potpisivanju sporazuma ili sastanku sa Šmitom, što dovodi do sumnje da je vrhovna tužiteljka ponovo manipulisala sa javnošću Srbije.

Autor: Iva Besarabić