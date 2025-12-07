AKTUELNO

Zabagovao blokaderski ideolog: Vladeta Janković nesvestan svoje nesvesti - urnebesno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Ideolog blokadera Vladeta Janković propisno se obrukao gostujući na tajkunskoj televiziji Nova S.

Upitan da prokomentariše blokaderski skup zakazan za 28. decembar, na kome blokaderi najavljuju skupljanje potpisa za vanredne izbore o čemu smo već pisali, Janković je mrtav hladan rekao da je dan pre školska slava Sveti Sava.

- Tako da mislim da to nije slučajno odabrano - kaže Janković, nesvestan svoje nesvesti.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u video snimku.

Autor: Iva Besarabić

