Dolovac zloupotrebila funkciju ili slagala?! Na zvaničnom sajtu VJT objavila kako je bez dozvole institucija potpisivala sporazume u ime države Srbije

Nakon što je izbegla skupštinski odbor za pravosuđe koji je ocenjivao njen petogodišnji rad, Vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac je sutradan spremno otputovala u Hag. Ono što njen put čini posebno interesantnim u momentu kada skupština Srbije koja ju je postavila na funkciju odlučuje o njenoj daljoj poziciji, jeste da je na put otišla bez znanja bilo koje institucije koja bi morala da bude obaveštena o kretanju visokog pravosudnog funkcionera.

Međutim ni Ministarstvo pravde, Ministarstvo spoljnih poslova, ali ni Vlada Srbije nisu znali da će se prva tužiteljka zemlje pojaviti u sedištu Eurojust-a, niti šta će tamo raditi. Informacije o njenom kretanju i samostalnom delovanju van svih državnih organa javnost je saznala iz medija i saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva.

Naime, kako je jasno navedeno na sajtu VJT stoji:

"Vrhovni javni tužilac, Zagorka Dolovac, je danas, 3. decembra 2025. godine, u sedištu Eurodžasta u Hagu, potpisala javnotužilačke sporazume o jačanju saradnje u suzbijanju organizovanog kriminala i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga sa šest zemalja Centralne i Južne Amerike. Sporazumi su potpisani sa Generalnim tužiocima Kolumbije, Dominikanske Republike, Brazila, Čilea, Paragvaja i Urugvaja."

Sporazumi koji se na sajtu VJT navode kao potpisano dalje predviđaju uspostavljanje direktnog kontakta između Vrhovnih i Generalnih javnih tužilaca i tužilaštava Srbije i navedenih zemalja putem tužilačkih kontakt tačaka koje će biti uspostavljene na nivou odeljenja za međunarodnu saradnju i suzbijanje trgovine narkoticima. Navedenim putem biće razmenjivane operativne informacije na tužilačkom nivou u vezi navedenih i drugih teških oblika kriminala, kao i konkretna iskustva i tužilačke strategije za vođenje krivičnih postupaka u ovim oblastima.

Saopštenje su dalje preneli svi domaći mediji i nije bilo ništa sporno, sve dok na sajtu Eurodžasta nije izašao članak koji demantuje navode vrhovne tužiteljke. Odnosno u prvom saopštenju tvrdi da je potpisala sporazume. U drugom se poziva na Eurdžast i kaže da je zapravo potpisala samo deklaraciju, što je nešto što stoji na sajtu Eurodžast-a, ali ne i u njenom prvom tekstu. Umesto da ispravi svoju grešku, ona okrivljuje medije koji su doslovno preneli njene reči.

To znači da ili nije govorila istinu u prvom saopštenju, ili ne govori istinu u drugom. Obe verzije je napisala i objavila institucija na čijem je čelu. Obe ne mogu da budu tačne, jesr su kontradiktorne jedna drugoj.

Ali ono što je ključno u ovoj situaciji, jeste da iako vrhovna tužiteljka ima visoku poziciju, ona ipak nema ovlašćenja da samostalno bez odobrenja navedenih institucija, odnosno ministarstva pravde, ministarstva inostranih poslova i Vlade Srbije popisuje međunarodne sporazume, pa čak ni deklaracije. To ovlašćenje nema ni po Ustavu, ni po Zakonu o javnom tužilaštvu, ni po Zakonu o zaključivanju međunarodnih ugovora. Da bi bilo koji dokument tog tipa bio validan, mora postojati jasno odobrenje Ministarstva pravde, saglasnost Ministarstva spoljnih poslova i odluka Vlade Srbije kojom se određuje mandatar, delegacija i obim njihovog ovlašćenja.

Nasuprot svemu tome, Zagorka Dolovac je u Hag otišla bez bilo čijeg znanja, u sedište Eurodžasta i ukoliko je zaista tačno to što tvrdi na sajtu VST,Dolovac je ne samo preuzela funkciju ministra pravde, nego i dokumentovala zloupotrebu službene funkcije.

Autor: Iva Besarabić