MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISALO NOVI KONKURS ZA STARTAPE I MLADE Mesarović: Pozivam preduzetnike i početnike u poslovanju da iskoriste podršku države EVO KOLIKO IZNOSE SREDSTVA I ZA ŠTA SE MOGU ISKORISTITI

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je ministarstvo raspisalo program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini.

Raspolođiva sredstva po ovom programu su 560 miliona dinara od čega je 223,5 miliona dinara bespovratnih sredstava i 336, 6 miliona dinara kreditnih sredstava. Ukupna sredstva koja se odobravaju po pojedinačnom zahtevu su od 400 hiljada do 6 miliona dinara. Rok otplate je 60 meseci, sa grejs periodom od godinu dana.

-Na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede raspisalo je Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini. Više informacija nalazi se na sajtu Ministarstva privrede - www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi. Prijavite se i iskoristite podršku države - izjavila je Mesarović.

