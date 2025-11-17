DVA KONKURSA MINISTARSTVA PRIVREDE STARTUJU DANAS Mesarović: Dodatnih 134 miliona BESPOVRATNIH SREDSTAVA za ŽENE PREDUZETNICE NA SELU i 150 miliona za vinare; Evo koji su uslovi i ko može da se prijavi

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da danas startuju konkursi za žene preduzetnice na selu i za vinare i pozvala sve koji ispunjavaju uslove da konkurišu.

-Raspisisan je novi javni poziv, obezbedili smo dodatnih 134 miliona dinara za žene preduzetnice sa sela što predstavlja samo onaj bespovratni deo sredstava. Ministarstvo privrede opredeljuje 50 posto bespovratnih sredstava, odnosno, do milion i po dinara. Preostalih 1, 5 milion dinara, ukoliko preduzetnica nema iz svojih sredstava, mi obezbeđujemo preko kredita Fonda za razvoj. Kredit je povoljan, po 2,5 posto kamatnoj stopi na godišnjem nivou. Dakle, Ministrstvo privrede obezbeđuje u nekim projektima 100 posto sredstava. Pre mesec dana kada smo raspisali taj konkurs u svega nekoliko dana je stiglo nekoliko stotina prijava. Tako da na ovaj način želimo da uvrstimo i prijave koje nisu ušle u prvi krug, ali i da pozovemo sve naše heroine da iskoriste pomoć države. Imaju veliki potencijal, jer se tiče širenja kapaciteta, ali i novog asortimana - rekla je Mesarović i podsetila na lepezu konkursa i javnih poziva kroz koje Ministarstvo podržava žene, kao što su podrška ženama na selu, ali i podrška ženama koje su samohrane majke.

Mesarović je pozvala i vinare da se odazovu konkursu koji je takođe danas raspisan, a namenjen je njima.

-Pozivam sva mikro i mala preduzeća, preduzetnike, ali ovoga puta i gazdinstva da se prijave. Opredelili smo dodatnih 150 miliona dinara. Opredelili smo do 5 miliona dinara bespovratnih sredstava. Drugačije smo rangirali procenat bespovratnih sredstava želeći da dodatno stimulišemo posebne grupe. 50 posto bespovratnih sredstava obezbešujemo kada su u pitanju registrovani proizvođači vina, 50 posto bespovratnih sredstava u razvijenim opštinama, 55 posto u nerazvijenim opštinama, a 60 posto bespovratnih sredstava za proizvođaće vina koji izvoze minimum 30 posto u ukupnom poslovnom prihodu, ali i za žene vlasnice preduzeća koja se bave proizvodnjom vina. Preostali deo sredstava takođe obezbeđujemo preko Fonda za razvoj - navela je Mesarović.

Bespovratna sredstva, kako je objasnila Mesarović, mogu se uložiti u adaptaciju poslovnog prostora, nabavku transportnih, dostavnih vozila.

-Do 30 posto smo obezbedili mogućnost da mogu da ulažu trajna obrtna sredstva, ali i za nabavku opreme i svega onoga što im suštinski znači - rekla je Mesarović.

Srpsko vino, kako je istakla Mesarović, ima veliki potencijal kada je u pitanju izvoz i u regionu, ali i na velikim tržištima koja su nam otvorema zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini, pre svega sa Kinom.

-Pozivam sve vinare, sve žene preduzetnice da se jave Ministarsrvu privrede. Očekujemo ponovo veliko interesovanje po oba konkursa. Trudićemo se da uvek budemo vetar u leđa i partner u radu naših privrednika i preduzeća - poručila je Mesarović.

Autor: S.M.