NEŠIĆ U HIT TVITU OTKRILA ŠTA SE DOGAĐALO NA SKANDALOZNOM SUĐENJU: Sudija nam je rekla da je neće izuzeti i da podržava blokadere

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Advokati su podneli zahtev za izazuće sudije Tatjane Bizmarević Janjić, ali zamenik predsednika Prvog osnovnog suda Vesna Živković je to odbila, iako je Tatjana Bizmarević Janjić javno podržala blokadere, rekla je urednik portala "Večernjih novosti" Andrijana Nešić.

- Nismo očekivali da će kazna biti toliko drakonska jer ja ranije nisam osuđivana. Čak ni Zdenko Tomanović u tužbi nije tražio zabranu rada. To je predložio njegov advokat tek u završnoj reči, sudija je odmah posle završnih reči ustala i izrekla presudu - kazala je Andrijana Nešić.

Kaže da se sve vreme u sudnici osećala kao građanin drugog reda, da je sudija ponižava i omalovažava.

Ona je i na prvom ročištu rekla da podržava studente blokadere i saopštila nam da je Sud neće izuzeti, iako advokatska kancelarija nije dobila to Rešenje.

GLEDAJTE HIT TVIT NA TV PINK! Đukanović: Politika blokadera je izopštavanje svakog ko drugačije misli

