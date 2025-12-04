BLOKADERI BI NOVINARE VEŠALI NA TERAZIJAMA KAD BI DOŠLI NA VLAST Nešić nakon skandalozne presude: Ostao bi bez posla svako ko misli drukčije

Juče je odjeknula vest u medijima da je sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela presudu oko slučaja urednice "Novosti" Andrijane Nešić.

Sudija Tatjana Bezmarević Janjić donela presudu da proglasi krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara.

Takva odluka, kako navodi Asocijacija novinara Srbije, predstavlja direktan napad na slobodu medija i pokušaj zastrašivanja novinara, ali i da dodatno zabrinjava činjenica da je sudija Tatjana Bezmarević Janjić javno podržala grupu blokadera, čime je, prema njihovim rečima, narušen princip nepristrasnosti i doveden u pitanje legitimitet presude.

A o ovoj iznenađujućoj presudi, koja sigurno predstavlja presedan kada je reč o ovoj profesiji, za Kurir televiziju ekskluzivno je govorila Andrijana Nešić.

"Blokaderi žele da nam iseku jezike"

Kako je Nešić istakla, postupak je politički obojen i da je dobila kaznu kakve se ne pamti nigde u svetu.

- Zdenko Tomanović je uložio krivičnu prijavu protiv mene, a moji advokati su zatražili izuzeće sudije jer je ona podržala blokadere i po meni je ovde sukob interesa jer se meni tužilo kada smo Zdenka opisali kao ideologa blokadera, kao mozak operacije, a i cela Srbija zna za njihove terorističke akte po čitavom gradu i Srbiji. Nije odobreno izuzeće, pa je postupak klasično politički obojena i jasno je šta se krije iza njega. Znali smo da će se ovako desiti zbog pristrasnosti sudije i dobila sam drakonsku kaznu. U Srbiji, ali i svetu, ne postoji to da se urednicima zabrani da obavljaju svoj posao. Jasno je da žele da nam iseku jezike i da ne možemo slobodno da pričamo, nekome smeta istina, pa primenjuju mehanizme kako bi nas zastrašili - započela je Nešić.

Podrška kolega izostala

Zbog skandalozne presude, pitanje je šta dalje, a Nešić je za Kurir rekla da će uložiti žalbu. Kako je istakla, "ovo je pravi pokazatelj šta bi nam se dogodilo da blokaderi dođu na vlast".

- Nas novinare koji drugačije mislimo vešali bi na Terazijama, a ostali narod bi zbog blokadera ostajao bez posla ukoliko bi oni došli na vlast- kaže Nešić.

Kako dodaje, žalba na presudu je prvi korak koji će napraviti.

- To je prvi korak. Svakako da sam stava da ne smemo da ćutimo, ni ja, niti druge kolege koje mu pružaju punu podršku, kao i Kurir. Ovde sam ja u pitanju, a sutra možda neko drugi, a tema je šta blokaderi žele. Ispada da žele da ostave nas bez posla i to uopšte nije naivna situacija. Osim kolega i medija, od udruženja se niko nije oglasio, kao ni iz tajkunskih medija. Ja mogu da poručim svim građanima je da se dobro zapitaju i da razmisle kakva bi Srbija bila da su blokaderi na čelu države s obzirom na ovo što rade i plasiraju - rekla je Nešić.

Autor: Luka Petković Majer