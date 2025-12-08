AKTUELNO

Politika

'A ja, ja živim za Srbiju' Oglasio se Vučić: Onaj koji ima za šta da živi, može podneti bilo šta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Blokaderi u Srbiji nemaju nikakvu politiku, osim rušenja i nasilja. Ipak, jedna parola se provlači kroz njihov "program", a to je "Vučić je za sve kriv", pišu mediji. Tim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da živi za Srbiju.

Nema sfere društvenog života u kojoj blokaderima Vučić nije kriv, od sporta do vremenske prognoze, dodaju mediji.

O svemu se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na društvenoj mreži Instagram, podelio je snimak medijskih natpisa i napada, i citirao Fridriha Ničea.

"Onaj koji ima za šta da živi, može podneti bilo šta. Ovo je rekao Fridrih Niče. A ja, ja živim za Srbiju!", napisao je Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Mediji

#Politika

#Srbija

#blokaderi

