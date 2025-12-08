'DOSTA JE OPSKURNIH LIKOVA KOJI BOLESNO MRZE VUČIĆA' Ministarka Mesarović odgovorila na patološke laži protiv predsednika ČOVEK JE CELOG SEBE DAO NARODU I DRŽAVI

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede oštro je reagovala na gnusne laži hrvatskog novinara Domagoja Margetića i svakodnevnu kampanju dehumanizacije predsednika Vučića i njegove porodice.

-Kada ne možete da ga pobedite, onda udarate lažima, pretnjama i vodite svakodnevnu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića, njegove dece i porodice. To je logika ovih bolesnika, raznih interesnih grupa u sprezi sa opozicinarima, blokaderima i tajkunskim medijima širom regiona. Predstavljaju da je za sve kriv predsednik Vučić, od toga zašto pada kiša do izmišljenih kriminalnih afera i nekih “safarija” iz ratova 99-tih - napisala je Mesarović na Instagramu.

Predsedniku Vučiću, kako je istakla Mesarović, imputiraju lažne krivice kako bi sutra, da se nešto desi njegovoj porodici ili njemu, rekli da je to normalno, jer je on kriminalac i ubica. To je njihov plan, ali neće im proći. Dosta više laži! Dosta više opskurnih likova poput Domagoja Margetića, jednog patološkog i profesionalnog lažova, koji je opsednut predsednikom Vučićem i bolesno mrzi sve što ima veze sa njim. Zbog takve patološke mržnje na udaru su i predsednikova deca i brat. Za šta su oni krivi?! Tim bolesnicima su krivi samo zato što nose časno prezime Vučić i što su porodica čoveka koji celog sebe daje svom narodu i svojoj otadžbini Srbiji - rekla je Mesarović i dodala da nijednom nisu slomili niti pokolebali Vučića u borbi za Srbiju, pa neće ni sad.

Autor: D.Bošković