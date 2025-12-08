ZAGORKA, ODLAZI! Građani, vlast i opozicija složni – Vrhovna tužiteljka katastrofalno obavlja posao

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja je na tu funkciju postavljena 2010. godine i već 16 godina neprikosnoveno vodi Tužilaštvo, ostala je upamćena kao žena za koju su se građani često pitali da li je izmišljena ličnost ili zaista postoji – jer je od prvog dana odlučila da njen odgovor na svako pitanje bude ćutanje.

Dolovac je jedinstven primer funkcionerke čijim radom nisu zadovoljni ni građani, ni vlast, ni opozicija, ali i po tome što je „nesmenjiva“ i jedina koja je sebi dala za pravo da račune ne polaže nikome.

Najbolje o tome govori činjenica da se nedavno nije pojavila na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije, gde se raspravljalo o izveštajima o radu Tužilaštva. Iako je izostanak pokušala da opravda „ranije preuzetim obavezama“, ostaje otvoreno pitanje šta je bilo važnije od polaganja računa Skupštini i građanima. Neprihvatanje njenog izveštaja u Skupštini, prema rečima sagovornika iz pravosuđa, znači da je izgubila demokratski legitimitet.

Katastrofalni rezultati

Za 16 godina Dolovac nikada nije javnosti predstavila rezultate rada Vrhovnog javnog tužilaštva. Građani nikada nisu čuli njen glas, niti objašnjenje zašto iz budžeta moraju da se plaćaju milioni evra odštete ljudima koji su neosnovano hapšeni i pritvarani po nalogu tužilaštva.

Veliki broj optužnica protiv različitih „mafija“ – SMS, carinske, drumske, stečajne – završio se oslobađajućim presudama. Isto se dogodilo i u postupcima protiv Miroslava Miškovića, Stanka Subotića Caneta, Luke Bojovića, kao i u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije.

Zbog takvih postupaka, država je morala da isplati čak 152 miliona evra odštete nezakonito pritvaranim osobama.

Kadriranje i reforma

Mandat Dolovac ističe 1. januara 2028. Za tri mandata ostala je upamćena po kadriranju i postavljanju sebi odanih ljudi na rukovodeće položaje, kao i po reformi pravosuđa koju je Ustavni sud ocenio kao masovno kršenje prava sudija i tužilaca.

Kritike sa svih strana

Interesantno je da se oko njenog rada slažu građani, vlast, opozicija i studenti blokaderi – svi smatraju da Dolovac katastrofalno obavlja posao. Kritike su dolazile od opozicionih lidera Dragana Đilasa i Marinike Tepić, ali i od medija, dok je sama tužiteljka pretnje upućivala samo Kuriru, nakon kritičkog izveštavanja o njenoj poseti Holandiji.

Autor: Dalibor Stankov