AKTUELNO

Politika

Puklo na Filozofskom: Blokaderi očajni, plenum prazniji nego ikad

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Blokada na Filozofskom fakultetu polako gubi snagu – pokazuje prepiska iz grupe „Blokada Filozofskog“, u kojoj učesnici priznaju da se gotovo niko više ne odaziva na pozive da prisustvuje plenumima.

„Plenum se ne održava danas, pretpostavljam. Molim vas da dođete u četvrtak. Došlo je nas dvoje. Treći plenum zaredom ili nema ljudi ili ih ima ispod pet“, napisao je jedan od blokadera koji se predstavlja kao Pavle.

Na ovu poruku usledio je odgovor praćen emotikonima uvele ruže i slomljenog srca, uz komentar „Plenum u velikoj 2026.“ – što jasno pokazuje da su i sami blokaderi svesni da je energija pokreta oslabila i da je kraj blizu.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Filozofski fakultet

#Protest

#Studenti

#blokada

#plenum

POVEZANE VESTI

Politika

Dekan Danijel Sinani 'pumpa': Bruka na Filozofskom fakultetu (FOTO)

Politika

PLENUM UMESTO INDEKSA: Filozofski u Nišu ponovo u haosu – brucoši dočekani političkim lecima!

Politika

ISPLIVALI AUDIO SNIMCI MEĐUSOBNOG SUKOBA BLOKADERA IZ NOVOG SADA I BEOGRADA: Nakon tuče, plenumaši najavljuju nasilje i haos ako ne bude po njihovom

Politika

DEO STUDENATA IZ NIŠA NE ŽELI BLOKADU: Poslali dopis i otkrili šta se zapravo dešava na Filozofskom fakultetu

Politika

Blokaderi iz Novog Pazara potvrdili: Ne šetamo mi radi Srbije, nego radi Gaze i Hamasa

Politika

SKANDAL NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NIŠU! Blokaderi crtali krvave ruke na vratima profesora Pešića jer se usudio da govori na velikom saboru i da misli