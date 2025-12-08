Puklo na Filozofskom: Blokaderi očajni, plenum prazniji nego ikad

Blokada na Filozofskom fakultetu polako gubi snagu – pokazuje prepiska iz grupe „Blokada Filozofskog“, u kojoj učesnici priznaju da se gotovo niko više ne odaziva na pozive da prisustvuje plenumima.

„Plenum se ne održava danas, pretpostavljam. Molim vas da dođete u četvrtak. Došlo je nas dvoje. Treći plenum zaredom ili nema ljudi ili ih ima ispod pet“, napisao je jedan od blokadera koji se predstavlja kao Pavle.

Na ovu poruku usledio je odgovor praćen emotikonima uvele ruže i slomljenog srca, uz komentar „Plenum u velikoj 2026.“ – što jasno pokazuje da su i sami blokaderi svesni da je energija pokreta oslabila i da je kraj blizu.

Autor: Dalibor Stankov