SUDIJE I TUŽIOCI NE SMEJU DA BUDU IZNAD ZAKONA!!! Piper: Ako je neko od vas kršio zakon biće smenjen i procesuiran! Kao u svim zemljama sveta. Tačka!

Uroš Piper, bivši novinar i reporter B92 oglasio se na mreži Iks, pa posalo poruku sudijama i tužiocima.

SUDIJE I TUŽIOCI NE SMEJU DA BUDU IZNAD ZAKONA!!!

1. U Italiji je u oktobru 2020. godine sudija Silvana Saguto OSUĐENA NA 7 GODINA I 10 MESECI ZATVORA zato što je imovinu oduzetu od kriminala preko vešto organizovane grupe delila za novac svojim prijateljima i poznanicima.

2. Američki federalni sudija Tomas Porteus (imenovao ga na to mesto predsednik SAD Bil Klinton 1994. godine) zbog više finansijskih malverzacija OPOZOVAN JE SA SUDIJSKE FUNKCIJE 2010. godine odlukom Senata SAD.

3. Nemački tužilac Jašar G. uhapšen je u Hanoveru u oktobru 2024. jer je jednoj međunarodnoj kriminalnoj grupi švercera kokaina, u zamenu za novac slao podatke o praćenju i najavljenim hapšenjima. SUĐENJE BIVŠEM TUŽIOCU JE U TOKU.

Sudije i tužioci, pa makar i da ste iz TOK-a, ako ste pomislili da ste iznad zakona znajte da NISTE!

Ako je neko od vas kršio zakon biće smenjen i procesuiran! Kao u svim zemljama sveta. Tačka! - napisao je Piper na mreži Iks.

⚖️⚖️⚖️

SUDIJE I TUŽIOCI NE SMEJU DA BUDU IZNAD ZAKONA!!!



1. U Italiji je u oktobru 2020. godine sudija Silvana Saguto OSUĐENA NA 7 GODINA I 10 MESECI ZATVORA zato što je imovinu oduzetu od kriminala preko vešto organizovane grupe delila za novac svojim prijateljima i… — Uroš Piper (@UkiPiper74) 09. децембар 2025.

Autor: Pink.rs