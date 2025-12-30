ANALIZA BLOKADERSKOG FIJASKA Piper: Boriće se na kraju za cenzus od 3 odsto (FOTO)

Uroš Piper, bivši reporter B92, oglasio se na mreži Iks o fijasku blokadera.

ANALIZA BLOKADERSKOG FIJASKA

Blokaderi kažu da se skupili 393,045 potpisa. Lažu masno, realno je desetina tog broja - 39,000.

Ali, hajde da uzmemo njihovu laž kao istinu i da nešto uporedimo.

Opozicija u decembru 2023. (Srbija protiv nasilja i NADA) na parlamentarnim izborima dobila ukupno - 1,093,881 glasova.

1,093,881-393,045 = 700,836

Znači 700,836 glasova više za opoziciju! 700 HILJADA VIŠE OD LAŽNE CIFRE BLOKADERA!

Da vam prevedem - 7 od 10 ljudi koji su glasali za opoziciju neće danas da podrže blokadere (i to kad bi kao istinu uzeli blokaderski lažni broj potpisa).

Borićete se @studentblokade , vidim ja, na kraju za cenzus od 3%.

— Uroš Piper (@UkiPiper74) 30. децембар 2025.

Autor: Pink.rs