Politika

SKANDAL! Poziv na linč pripadnika JZO u Beogradu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Građani beogradskog naselja Rakovica jutros su mogli da vide kako izgleda nasilje blokadera.

Privatni automobil bračnog para, pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) MUP- Srbije, koji je bio parkiran u ulici Velizara Stankovica, ispred zgrade u kojoj žive je tokom noci isaran sprejom, isečene su gume.

Kako saznaje Pink.rs, pretpostavlja se da je u pitanju spoljašnji atak na jedinicu i njeno rukovodstvo, jer je u pitanju automobil dvoje policijskih službenika, koji savesno i profesionalno izvršavaju sve zadatke u sluzbi u interesu gradjana i drzave Srbije. Istraga je u toku.

Oznaka “ACAB” je skraćenica od “svi policajci su kopilad”, a simbol 1312 je poziv na linc u ovom kontekstu.

Autor: Pink.rs

#JZO

#Napad

#Rakovica

#blokaderi

