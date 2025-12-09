Ministar finansija Siniša Mali na konferenciji Belatalks: BDP u Srbiji porastao na 15.800 evra po glavi stanovnika, to je najbrži rast u Evropi (FOTO)

Mali je istakao značajan rast BDP-a, povećanje stranih investicija, ulaganja i reforme koje Srbiju vode ka punoj usklađenosti sa evropskim standardima.

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Instagramu povodom svog učešća na konferenciji BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori, gde je predstavio ključne rezultate srpske ekonomije i planove za budući razvoj. Mali je istakao značajan rast BDP-a, povećanje stranih investicija, infrastrukturna ulaganja i reforme koje Srbiju vode ka punoj usklađenosti sa evropskim standardima, kao i važnost strateškog opredeljenja ka evropskoj integraciji.

- Danas sam učestvovao na konferenciji BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori @globsecthinktank, gde smo razgovarali o ubrzavanju konvergencije, zajedničkom tržištu i evropskoj perspektivi Srbije. Predstavio sam rezultate koje smo postigli i pravce u kojima nastavljamo da gradimo našu ekonomiju:

BDP po glavi stanovnika porastao je sa 4.800 evra (2012) na 15.800 evra danas - najbrži rast u Evropi.

Srbija privlači više od 60% stranih direktnih investicija u regionu.

Do kraja sledeće godine u potpunosti ćemo uskladiti regulativu sa zakonima EU.

Nastavljamo velika ulaganja u infrastrukturu, životni standard, plate, penzije i minimalnu zaradu.

Otvorili smo ekonomiju kroz brojne sporazume o slobodnoj trgovini - od CEFTA do Kine.

Evropski put je za nas strateško opredeljenje, ali i proces u kojem je važno da obe strane pokažu spremnost. Mi nastavljamo reforme, jačamo otpornost i jasno držimo kurs ka postavljenim ciljevima.

Na panelu su učestvovali predstavnici Evropske komisije, CEFTA, OECD-a, Friends of Europe, Atlantskog saveta i GLOBSEC-a, uz veoma otvorenu diskusiju o tome kako region može brže da raste i bolje iskoristi prilike koje nudi proces pristupanja EU.

Verujem da ćemo, zajedno sa partnerima, ovaj proces uspešno okončati i obezbediti dugoročan, održiv rast za Srbiju. Samo snažna, konkurentna i otvorena ekonomija može da obezbedi bolji životni standard građana i upravo to je naš fokus. #BELTAKS2025 - napisao je Siniša Mali.



Autor: Jovana Nerić