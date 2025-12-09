ANS osudio udaljavanje novinarke portala 'Vaseljenska' iz Apelacionog javnog tužilaštva

​Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje udaljavanje novinarke portala "Vaseljenska" Vesne Veizović iz zgrade Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu.

​Veizović je udaljena bez ikakvog pravnog osnova, dok je pokušavala da prati predstavljanje kandidatkinje za Visoki savet tužilaštva, Jovane Komnenović.

​ANS zahteva javno objašnjenje od Apelacionog javnog tužilaštva o tome ko je naložio udaljavanje novinarke i zašto.

​Transparentnost rada pravosuđa mora biti zagarantovana, a sloboda medija ne sme biti opstruisana.