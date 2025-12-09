NIJE PITANJE DA LI SMEM, NEGO DA LI HOĆU" – Vučević nasmejao javnost pričom o Ćuti (VIDEO)

AKTUELNO

Lider SNS Miloš Vučević oglasio se na svom nalogu na mreži Iks, gde je odgovorio na pitanje da li bi izašao u kafanu sa Aleksandrom Jovanovićem – Ćutom.

„Nije pitanje da li bih smeo, nego da li bih hteo, i da li bi on hteo sa mnom“, rekao je Vučević.

Dodao je da bi, kada bi morao da bira nekoga iz „blokaderskog korpusa“ za izlazak u kafanu ili restoran, Ćuta bio favorit.

„On je ispao najozbiljniji među svima njima. Istovremeno je nekad i duhovit – ne često, ali ponekad. Možda nekad odemo u kafanu zajedno, mada u kafanu idem sa ljudima koji mi prijaju. Pretpostavljam da je i kod njega identično, ali mi deluje da je on češće u kafani i da je tu iskusniji“, dodao je Vučević.

Njegov komentar izazvao je osmeh kod javnosti, a snimak je ubrzo postao viralan.

Pogledajte video snimak ispod teksta.

