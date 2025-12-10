'IMAM SVEDOKE I DOKAZE, LJUDI MI SE JAVLJAJU' Mrdić o nedavnim prijavama: Vesna Miljuš i Jasmina Vasović su ostvarile ogromnu imovinsku korist na osnovu montiranja procesa

Predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić rekao je za TV Pink da Zagorka Dolovac nije došla na predstavljanje petogodišnjeg izveštaja, gde se, kako je dodao, pojavilo troje sudija koji su je branili.

- Nisu oni uplašeni, oni su uznemireni pa su bili bahati i bezobrazni. Nisu navikli da rade ono što su dužni. Oni su prvo saopštili da su potpisali sporazum, pa da nije bio sporazum nego deklaracija, pa su pretili medijima. Zagorka je navikla da radi na svoju ruku, a ako se ustanovi da je to bio sporazum, protiv Zagorke Dolovac treba podneti krivičnu prijavu. Jer je prekršila zakon, napravila prekršaj.... Jer tužilac ne sme ništa da porpiše bez konsultacija sa ministarstvima - rekao je Mrdić.

- Dakle imamo korake ka razrešenju Zagorke Dolovac, da je moralna, ona bi trebala da podnese ostavku, a ona je navikla zadnjih godina da je nedodirljiva,da niko ne sme da je komentariše i zato je sada uznemirena - dodala je.

Podneo sam prijave protiv predsednice Prvog osnovnoj suda i sudije Prvog osnovnog suda jer imam dokaze da su izvršili krivična dela, i imam svedoke.

- Ljudi mi se javljaju, potvrđuju moju krivičnu prijavu. Vesna Miljuš je dobila podršku Jasmine Vasović, i one su zloupotrebile položaj Prvog osnovnog suda, i učinile su razna krivična dela, napravile su blokadersko sudstvo, i nemojte da vas iznenađuje presuda Andrijani Nešić - kaže Mrdić.

Na sve to, one su ostvarile veliku imovinsku korist na osnovu montiranja sudskih procesa, kaže Mrdić.

Autor: D.Bošković