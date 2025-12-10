Gujon brutalno odgovorio 'Reporterima bez granica': Vi ste večna sramota, kao i i N1 koji vas podržava

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon brutalno je odgovorio ''Reporterima bez granica'' i poručio da su večna sramota! Gujon se oglasio na društvenim mrežama i istakao da ''Reporteri bez granica'' imaju za cilj da kažnjavaju sve one koji ne podležu globalističkoj ideologiji.

- “Reporteri bez granica” se navodno bore za “slobodu medija” u svetu ali u stvarnosti imaju ulogu globalnog žandarma koji kažnjava sve one koji ne podležu globalističkoj ideologiji. Nameštenim izveštajima napadaju svaku Vladu u Evropi i na Zapadu koja je iole patriotski nastrojena. “Žandarmi bez granica” su prošle godine javno tražili od Vlade Republike Srbije da zabranimo medije koji nisu po njihovoj političkoj volji (!). Aleksandar Vučić je tada stao u odbranu slobode medija i dopustio “spornim medijima” u žandarmovim očima da nastavljaju sa radom u našoj zemlji. Inače, u Srbiji ne treba da zaboravljamo da su “Žandarmi bez granica” 1999. odbili da stave u svoj godišnji izveštaj o nastradalim novinarima na radnom mestu 16 srpskih novinara i medijskih radnika ubijenih u bombardovanju RTS-a 23. aprila te godine. Njih jednostavno nema. Ovo je večna sramota za 'Reportere bez granica' kao i za CNN i N1 koji ih podržava u tome - rekao je Gujon na svom X profilu.

Autor: Iva Besarabić