AKTUELNO

Politika

Gujon brutalno odgovorio 'Reporterima bez granica': Vi ste večna sramota, kao i i N1 koji vas podržava

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon brutalno je odgovorio ''Reporterima bez granica'' i poručio da su večna sramota! Gujon se oglasio na društvenim mrežama i istakao da ''Reporteri bez granica'' imaju za cilj da kažnjavaju sve one koji ne podležu globalističkoj ideologiji.

- “Reporteri bez granica” se navodno bore za “slobodu medija” u svetu ali u stvarnosti imaju ulogu globalnog žandarma koji kažnjava sve one koji ne podležu globalističkoj ideologiji. Nameštenim izveštajima napadaju svaku Vladu u Evropi i na Zapadu koja je iole patriotski nastrojena. “Žandarmi bez granica” su prošle godine javno tražili od Vlade Republike Srbije da zabranimo medije koji nisu po njihovoj političkoj volji (!). Aleksandar Vučić je tada stao u odbranu slobode medija i dopustio “spornim medijima” u žandarmovim očima da nastavljaju sa radom u našoj zemlji. Inače, u Srbiji ne treba da zaboravljamo da su “Žandarmi bez granica” 1999. odbili da stave u svoj godišnji izveštaj o nastradalim novinarima na radnom mestu 16 srpskih novinara i medijskih radnika ubijenih u bombardovanju RTS-a 23. aprila te godine. Njih jednostavno nema. Ovo je večna sramota za 'Reportere bez granica' kao i za CNN i N1 koji ih podržava u tome - rekao je Gujon na svom X profilu.

Autor: Iva Besarabić

#Arno Gujon

#CNN

#N1

#Opozicija

#Reporteri bez granica

POVEZANE VESTI

Politika

'UVEK JE LAKŠE PLIVATI NIZ REKU I KLEVEVATI SRBE' Gujon oštro odgovorio albanskoj lobistkinji Evi Kokolari

Politika

Gujon žestoko odgovorio đilasovcu i opozicionaru: Šta ste vi lično uradili za Kosovo i Metohiju i Srbe u Krajini?!

Politika

GUJON RASKRINKAO PICULU: Evo kako je opisao čoveka koji, koristeći evropski parlament širi mržnju prema Srbiji (VIDEO)

Politika

Arno Gujon: 'Reporteri bez granica' su propagandni NVO bez kredibiliteta

Politika

'LICEMERJE NIKADA NIJE OPCIJA' Gujon: Držanje predavanja Srbima nije dobra ideja (FOTO)

Politika

Zašto Nova S i N1 ćute o događaju iz Francuske: Arno Gujon ukazao na veliki problem pomenutih medija