'OVO GOVORIM I PREMA SAZNANJIMA OD NEKIH STRANIH OBAVEŠTAJNIH AGENCIJA' Vučić upozorava: I posle primirja, moguće je širenje sukoba u Evropi

Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela nakon važnog sastanka sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom.

Velika čast za Srbiju, zahvalan sam im. Ja sam od njih naučio u kom smeru ide Evropa, šta su njihove ideje. Govorio sam o Srbiji - istakao je predsednik o sastanku u Briselu.

Osvrnuo se ponovo na svoju prognozu, kada je u pitanju bezbednona situacija u Evropi:

- Sve što sam rekao juče na panelu mislim, a i o bezbednosne situacije mislim sve isto što sam govorio. Bila bi velika vest ako bi se makar na mesec, dva, 5,6 prekinuo sukob u Ukrajini, ali nisam siguran da bi to značilo da neće biti nekog drugog, mnogo većeg sukoba u budućnosti. Ja ovo što govorim ne baziram samo na svom osećaju, na svom političkom nosu koji je veoma senzitivan, već i na određenim saznanjima od nekih stranih obaveštajnih agencija. Ja zato želim da Srbija sačuva mir, da Srbija u regionu sačuva stabilnost i mir i to je za nas od presudnog značaja. To je i ono što sam rekao Ursuli i Antoniju - rekao je Vučić komentarišući sastanak u Briselu.

- Meni Vukan za Novu godinu napiše da najviše voli sa svojim tajom da se igra i to je ono što mi je potrebno. A to da li sam drag ili nisam drag, suviše sam mator da bi mi to bilo važno. Meni je važno da naša zemlja bude bezbedna, da ima mir, prosperitet, da MMF i Svetska banka kažu da će Srbija verovatno biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi u narednih 5 godina. Za to je neko morao da stvori preduslove. Da Srbija ima svega 43% javnog duga. Srbija je jedna od najmanje zaduženih evropskih zemalja. Od zemalja koje imaju Evrostat, pustite one koji nemaju, oni mogu da napišu šta hoće, ko na tarabi. Mi smo duplo bolji po tom pitanju nego jedna moćna Nemačka, tri ili četiri puta nego Francuska i Italija. Imali smo veoma prijatan razgovor, sadržajnu diskusiju, mi se dugo poznajemo. Možda njima ne bi odgovaralo da kažem da smo prijatelji, ali smo veoma veoma dobri poznanici. I kada nismo saglasni mi se odlično razumemo. Mislim da oni veoma poštuju poziciju Srbije i celog Zapadnog Balkana. Što se tiče drugih i želja da nešto propadne , uvek su postojali ljudi koji žele loše, ja te ljude ne razumem. Ni Spajiću nisam odgovorio, nisam hteo, kako sam mogao. Razumem ja njih, mi tu brzinu ne možemo da postignemo. Oni pre nego stigne mejl iz Brisela oni su se već saglasili sa onim što nisu ni videli. Mi smo ipak malo drugačija zemlja - naveo je predsednik.

- Ti ljudi ne znaju šta je država, država nije igračka - dodaje on i istie da je danas geopolitika važan faktor u svemu.

Autor: Iva Besarabić