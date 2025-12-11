Međunarodna konferencija 'Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj'! Krkobabić: Nema ruralnog razvoja bez podrške urbanog

Srbija bez sela nema budućnost. I ako želimo da razmišljamo o našoj budućnosti moramo da ulažemo u sela i da ona budu svakog momenta spremna kao odstupnica u slučaju bilo kakvih dešavanja na koja ne možemo da utičemo, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na otvaranju Međunarodne naučne konferencije „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj“.

- Fenomen sela i ruralnog razvoja je nešto što je izuzetno aktuelno u 21. veku i moramo mu pristupiti sa puno odgovornosti i svesti da su neophoda velika ulaganja koja moraju da se temelje na istinskom partnerstvu urbanog i ruralnog - poručio je Krkobabić.

Organizator ove konferencije - Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda uzeo je aktivno učešće, zajedno sa Akademijskim odborom za selo SANU i Ministarstvom za brigu o selu, u izradi kapitalnog dela – Nacionalnog programa za preporod sela Srbije.

Tokom ova dva radna dana u svečanoj sali Instituta „Mihajlo Pupin“, čuće se radovi predstavnika iz više od 30 domaćih i inostranih naučnih institucija, sa zapaženim učešćem prijateljskih zemalja Kine i Rumunije.

Danas, nakon uvodnih referata usledile su panel diskusije korisne za razmenu mišljenja i iskustava, sa ciljem formulisanja kompetentnih zaključaka.

Prema rečima direktora Instituta prof. dr Jonela Subića, ova konferencija iz godine u godinu beleži rast broja pristiglih radova iz različitih zemalja Evrope i sveta, doprinoseći kontinuiranom razvoju nauke i održivom razvoju poljoprivrede i ruralnih područja.

