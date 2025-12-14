AKTUELNO

VUČIĆ SE OGLASIO O MASAKRU U SIDNEJU: 'Srbija najoštrije osuđuje stravičan teroristički napad na jevrejsku zajednicu'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najoštrije je danas osudio napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju, izvršen tokom okupljanja povodom jevrejskog praznika Hanuke.

U napadu u Sidneju je ubijeno 12 osoba, dok je više desetina ranjeno.

- Srbija najoštrije osuđuje stravičan teroristički napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju, izvršen tokom okupljanja povodom Hanuke. Terorizmu i antisemitizmu nema mesta u našem svetu. Republika Srbija čvrsto stoji uz jevrejske zajednice svuda i ostaje nedvosmisleno posvećena bezbednosti i dostojanstvu svojih jevrejskih građana - napisao je Vučić na društvenoj mreži X.

U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju danas je ubijeno najmanje dvanaest osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija.

Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, a policijski izvori veruju da je napad planiran mesecima, prenosi australijski portal NewsWire.

Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je ranjen i nalazi se u pritvoru.

Autor: S.M.

