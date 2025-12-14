AKTUELNO

TRAMP PORUČIO: Napad u Sidneju čist antisemitizam, Jevreji u SAD da se ne plaše

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp osudio je danas napad na jevrejsku zajednicu na plaži Bondaj u Sidneju opisavši ga kao "čist antisemitski napad", dodajući da Jevreji u SAD ne treba da se plaše da proslave Hanuku.

- To je očigledno bio antisemitski napad, rekao je Tramp tokom božićne proslave u Beloj kući.

Istovremeno, američki predsednik je istakao da Jevreji u SAD koji obeležavaju Hanuku ne treba da budu zabrinuti za svoju bezbednost.

-Slavite ponosno. Budite ponosni na to ko ste, naglasio je Tramp u izjavi za Foks njuz.

Na plaži Bondaj u Sidneju danas je u pucnjavi na pripadnike jevrejske zajednice koji su se okupili da bi proslavili praznik Hanuku, prema poslednjim podacima, poginulo najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dvojice napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, preneli su ranije australijski mediji.

