AKTUELNO

Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA! Vučić: Dok oni mrze, bave se glupostima, ja se bavim životom građana (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doneo je dobre vesti za sve koji žive i rade u Nišu.

On je putem svog Instagram profila poručio da Nišlije ne moraju da brinu jer je nezaposlenost smanjena, kao i da će prosečna plata rasti.

- Vizija, znanje, intelekt predstavljaju temelj svakog istinskog napretka. Nastavićemo mi da radimo i Nišlije ne moraju da brinu što se toga tiče, biće dovoljno posla za njih. Već u decembru, čak i pre decembra sledeće godine, prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Čak 50.000 ljudi manje nezaposleno nego što je to bilo pre 12 godina, a u Nišu je formalno zaposleno više od 21.000 ljudi. Imaće Niš i više vojske što je dobro za ugostiteljske objekte u Nišu, što je dobro za potrošnju u nišu sve ukupno, a i biće još više zaštićeniji. Niš će ubrzano da napreduje, imamo dobrog, vrednog, marljivog ozbiljnog i posvećenog gradonačelnika i verujem da ćemo mnogo toga za Nišlije u njihovom interesu uspeti da uradimo - naveo je Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana u Nišu, gde je još jednom demonstrirao razliku između politike rezultata i politike buke.

U gradu na Nišavi otvorio je fabriku italijanske grupacije "Ariston Climate Solutions", obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije "Palfinger", potvrdivši nastavak snažne industrijske ekspanzije juga Srbije.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'Srbija neće imati problem sa gasom do leta!' Predsednik Vučić saopštio lepe vesti: Lukoil dobio produženje licence

Politika

Srbija će ići napred - sviđalo se to nekome ili ne! Moćna poruka predsednika Vučića: Verujem u naš narod i snagu zajedništva

Politika

OBILAZAK FABRIKA, SASTANCI U KASARNI Sutra nastavak posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu

Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ko god mašta da će lažima i nasiljem da slomi Srbiju - grdno se prevario (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE DANAS U NIŠU: Vučić na otvaranju fabrike Ariston Cimate Solutions

Politika

Važno obraćanje predsednika Vučića: Imamo nekoliko dobrih vesti, ali i zabrinjavajuće stvari (VIDEO)