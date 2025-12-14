MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA! Vučić: Dok oni mrze, bave se glupostima, ja se bavim životom građana (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doneo je dobre vesti za sve koji žive i rade u Nišu.

On je putem svog Instagram profila poručio da Nišlije ne moraju da brinu jer je nezaposlenost smanjena, kao i da će prosečna plata rasti.

- Vizija, znanje, intelekt predstavljaju temelj svakog istinskog napretka. Nastavićemo mi da radimo i Nišlije ne moraju da brinu što se toga tiče, biće dovoljno posla za njih. Već u decembru, čak i pre decembra sledeće godine, prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Čak 50.000 ljudi manje nezaposleno nego što je to bilo pre 12 godina, a u Nišu je formalno zaposleno više od 21.000 ljudi. Imaće Niš i više vojske što je dobro za ugostiteljske objekte u Nišu, što je dobro za potrošnju u nišu sve ukupno, a i biće još više zaštićeniji. Niš će ubrzano da napreduje, imamo dobrog, vrednog, marljivog ozbiljnog i posvećenog gradonačelnika i verujem da ćemo mnogo toga za Nišlije u njihovom interesu uspeti da uradimo - naveo je Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je dva dana u Nišu, gde je još jednom demonstrirao razliku između politike rezultata i politike buke.

U gradu na Nišavi otvorio je fabriku italijanske grupacije "Ariston Climate Solutions", obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije "Palfinger", potvrdivši nastavak snažne industrijske ekspanzije juga Srbije.

Autor: A.A.