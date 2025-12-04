AKTUELNO

'Srbija neće imati problem sa gasom do leta!' Predsednik Vučić saopštio lepe vesti: Lukoil dobio produženje licence

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je dve dobre vesti za građane.

"Lukoil je dobio produženje licence do 26. aprila. To znači da će 112 pumpi u Srbiji, od kojih 11 u Beogradu, moći da funkcionišu i sa naftnim derivatima uvezenim sa strane, a ne samo od NIS-a", rekao je Vučić za "Nacionalni dnevnik i dodao:

"Druga vest je da Srbija neće imati problema sa gasom, do leta nećemo imati problema sa gasom i to su dobre vesti za građane".

Kako je istakao, s druge se strane se kompikuju druge stvari.

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić: GRAĐANI NE TREBA DA BRINU! Srbija imati dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina...

"Komplikuju se to da, recimo sad imamo mnogo logističkih problema, posebno za 51 mesto. Na primer, ako krenete od severozapada naše zemlje, dakle u Stanišiću, Stapare, Kljajićevo, nećete moći da imate pumpu i najmanje 15-20 kilometara će morati pumpa da bude udaljena, jer su tu samo NIS-ove pumpe postoje. To će predstavljati veliki problem za naše poljoprivrednike, od Tomaševca, Medveđe, Crne trave, mnogih mesta. Dakle, uzeo sam severozapad i jugoistok da bih pokazao ljudima. Tako bih imao 51 mesto gde imamo velike probleme. Gledaćemo kako i šta da uradimo".

