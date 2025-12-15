AKTUELNO

Vučević: Zabrinjavajuća opsesija u regionu Srbijom i Vučićem

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da Srbija ne gleda toliko region koliko zemlje regiona gledaju u Srbiju i ukazao da je zabrinjavajuća ta opsesija Srbijom i Aleksandrom Vučićem.

“Mi ne gledamo region toliko koliko region gleda u nas. Naši mediji se ni upola ne bave koliko oni nama, nema naslova protiv Plenkovića ili Spajića. Da nije tužno bilo bi smešno. Pre toga je bio talas vesti iz Crne Gore da je Vučić kriv šta su Turci radili tamo”, rekao je Vučević gostujući na TS Mediji.

Dodao je da se boji da je crnogorsko rukovodstvo malo požurilo sa obećanjima prema svom narodu i naveo da Srbija Crnoj Gori želi sve najbolje, budući da se tamo mnogo naroda izražava kao Srbi.

Prema rečima Vučevića, ta opsednutost Srbijom i Vučićem je zabrinjavajuća.

“Njima Vučić smeta jer tobože nagovara nešto Makrona, a ne smeta im kada hrvatski navijači uzvikuju šta uzvikuju. A zamislite da je suprotno. Mi smo mislili da će osuditi što neko govori da će im ubiti trećinu naroda", rekao je Vučević i dodao da je Milan Knežević političar iz Crne Gore koji je uvek podigao glas.

Kada je reč o evropskim integracijama regiona, Vučević je naveo da nije fer da se preskače neki redosled.

“Kada su neke naše komšije primljene nije se insistiralo na nekim kriterijumima. Mi treba da gledamo naš posao, da ostanemo na evropskom putu”, kazao je Vučević.

